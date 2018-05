Hoy se celebra el día de la Comunidad de Madrid. Como cada año acto institucional en la sede del gobierno, en la Puerta del Sol, pero con una novedad, la noticia han sido más las ausencias que las presencias, aunque entre las presencias también hay tema. Ahora les cuento.

Las ausencias, la del presidente o presidenta de la comunidad, porque ahora mismo no hay. Dimitió Cristina Cifuentes y al PP le está costando Dios y ayuda encontrar un sustituto o sustituta que no tenga que dimitir dentro de unos meses. Ausencia, también, de los cuatro expresidentes, tan contaminado por la corrupción está el partido que ya ninguno puede sentarse en el patio de la que fue su casa. Cuatro casos aislados como irían en el PP que si se juntan resulta que son todos los presidentes de la comunidad, demasiada casualidad, ¿no?

Esta es la fotografía del Partido Popular de Madrid, una foto de la que se han caído ya todos aquellos que han tenido alguna responsabilidad en el gobierno o en el partido, y en la que todavía no puede aparecer ninguno nuevo porque andan como locos escrutando el pasado y la gestión de quien pueda ponerse al frente. Y si tanto les cuesta será por algo, pero ese algo parece que no preocupa a Ciudadanos que solo ve encuestas y las encuestas no le dejan ver la corrupción del partido que está dispuesto a seguir apoyando.

Y sobre las presencias, la de la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría y la ministra de defensa, María Dolores de Cospedal, separadas solo por una silla que buena parte del acto ha estado vacía pero que para ellas más que un asiento era un muro infranqueable. No siquiera se han mirado. Así está el PP, en Madrid en descomposición y en Génova descomponiéndose, y Mariano Rajoy en Burgos visitando la Catedral.