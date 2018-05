Álvaro García: "El ministro Catalá se ha excedido y pedimos su dimisión"

El expresidente de la Unión Progresista de Fiscales y actual miembro del Consejo Fiscal, Álvaro García, ha exigido en Hoy por Hoy la dimisión del ministro de Justicia, de Rafael Catalá, por “utilizar una tribuna como es el ministerio de justicia para hacer un ataque personal”, como ha hecho contra el magistrado que ha emitido el polémico voto particular en el caso de La Manada. En su opinión, Catalá “se ha excedido en su cometido”, y ha invadido el del Consejo General del Poder Judicial, demostrando, según el fiscal, su falta de respeto a la separación de poderes. “Si el CGPJ existe es para que no haya un ministro de Justicia que cuestione la capacidad de los jueces. La línea que ha traspasado, insinuando de manera bastante lamentable la capacidad de una persona, es algo que no puede hacer un ministro de Justicia”.

Para Álvaro García, si las insinuaciones del ministro Catalá son ciertas, “debería haberlo puesto en conocimiento de los órganos que de manera constitucional tienen la obligación de emprender expedientes disciplinarios o de otro tipo, es decir, el Consejo General del Poder Judicial”. El expresidente de la Unión Progresista de Fiscales ha evitado criticar abiertamente la sentencia, aunque ha reconocido que le “disgusta mucho”, y que “la descripción de hechos probados no se corresponde, a mi juicio, con la consecuencia jurídica que extraen”, pero ha defendido que “serán los tribunales los que deban corregirlo” en el momento de decidir sobre los recursos. “Los jueces nos podemos equivocar torpemente en algunas expresiones, pero para eso existe la corrección que pretenden los recursos. No conozco la trayectoria del magistrado que ha emitido el voto particular, pero no soy quien para juzgarlo”, ha insistido el miembro del Consejo Fiscal, que ha criticado, además, a Rafael Catalá por “extender esa sospecha de que todo el mundo conocía los supuestos problemas del juez, todos los jueces de Navarra, todo el Consejo General del Poder Judicial”.

En cualquier caso, el fiscal ha destacado las conclusiones positivas que, según él, se pueden extraer de toda esta polémica. Por un lado, que “la publicidad de sentencias y juicios es una cosa muy saludable, porque responsabiliza a quien escribe determinadas cosas, y es importante ese control social de la justicia”. Y, por otro, el hecho de que sean las mujeres las impulsoras del debate. En su opinión, “nos debe dar esperanza que la fuerza espontánea que sale a la calle, capaz de generar discusiones, sea la fuerza que proviene de las mujeres”.