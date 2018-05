Las lecciones de Historia de Isaías Lafuente a los políticos de Ciudadanos

Los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera e Inés Arrimadas, quisieron conmemorar el aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor aproximando su figura histórica a su corriente política. Tanto Rivera como Arrimadas se quisieron marcar un tanto feminista, los sondeos apuntan que Ciudadanos falla en su conexión con las mujeres, usando la figura y legado de Campoamor con algunos errores que Isaías Lafuente, biógrafo de la política y escritora, tuvo a bien puntualizar.

Estimado Albert: Clara Campoamor sacó adelante el voto de las mujeres gracias a 80 diputados socialistas. Se lo agradeció en su libro "Mi pecado mortal". Y lo puedes revisar en las actas del Congreso. Lo tienes fácil. Un saludo. https://t.co/KoVRjFsksN — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 30 de abril de 2018

“Me molestó que para reivindicar a Clara Campoamor atacase a los socialistas y a los conservadores de aquella época. Rivera dijo que ella impulsó su visión progresista frente a socialistas y conservadores y yo le recordé que aquel voto salió gracias a los 80 votos que le dio el Partido Socialista y también a votos de los partidos conservadores. A quien derroto Campoamor fue a sus compañeros de partido liberales progresistas que prometieron el voto a la mujer y luego dieron marcha atrás y quisieron negárselo”, ha apuntado Lafuente en Hoy por Hoy, que ha recordado también que Campoamor en sus memorias agradeció a los socialistas el apoyo que le dio. “Es verdad que algunos dirigentes como Indalecio Prieto decían que aquel voto de las mujeres sería una puñalada trapera para la República pero el Partido Socialista votó masivamente, 80 votos a favor de 115 diputados, el resto fueron abstenciones”.

El derecho a la educación universitaria en igualdad se reconoció 20 años antes: el 8 de marzo de 1910. Nuestro 8 de marzo particular. https://t.co/7NbBw1B6fU — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 30 de abril de 2018

La corrección de Lafuente a Rivera llevó a Patricia Reyes (diputada canaria de Cs) a salir en su defensa. “Muchos votaron en contra. Obvia usted algo que también puede revisar, la intervención de la socialista Victoria Kent. Se opuso al sufragio femenino porque negaba la capacidad de decidir por sí misma a la mujer. No servirían a sus intereses partidistas. Sectarismo vs libertad”, apuntaba Reyes, que más tarde añadía en respuesta a un político del PSOE. ¿Sabe usted lo qué votó Margarita Nelken, del PSOE?”. Lafuente también tuvo que corregir a Reyes. “Margarita Nelken no votó nada. No estuvo en el debate del sufragio”.

No lo busque. Margarita Nelken no votó nada. No estuvo en el debate del sufragio. https://t.co/4454BcFUxs — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 1 de mayo de 2018

El mismo día, Inés Arrimadas publicó otro comentario sobre Campoamor en Twitter. Otro comentario con errores. “En una época en la que ni siquiera se reconocía el derecho a la educación de las mujeres, ella nunca se resignó y luchó para defender la igualdad, la libertad y los derechos de ciudadanía de las mujeres”, escribió la líder de Cs en Cataluña. El periodista de la SER también tuvo que corregir a Arrimadas. “El derecho a la educación universitaria en igualdad se reconoció 20 años antes: el 8 de marzo de 1910. Nuestro 8 de marzo particular”, apuntó Lafuente.