Se ha perdido audífono. Urge encontrarlo

Sandra González, en Twitter ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar el audífono de su hermana.

El mensaje es este: «Hola, a mi hermana con síndrome de Down el domingo se le perdió un audífono por Pasaje de Lirios, entre c/Primavera y c/Fontiveros. Aún no está terminado ni de pagar y lo necesita, si no, no escucha casi nada... ¿Sabríais vosotros algo? Gracias por todo».

Ellos viven en Granada y nos ha explicado que el domingo pasado su hermana, Silvia, con síndrome de Down perdió uno de los 2 audífonos que necesita de camino al bar que está a 50 metros de la casa de su madre.

Sandra nos decía que "si lo encuentran deben hacer dejarlo en objetos perdidos de la policía de Grananda."

Su hermana que tiene síndrome de Down dice que "sin él, está perdida porque no oye nada." Admás nos explicaba que "están todavía sin pagar. Costaron cuatro mil euros y falta aún dos mil por pagar. Su madre es pensionista y los está pagando poco a poco."

Sandra nos contaba que su hermana con 50 años, ahora está muy perdida, porque ya se había acostumbrado a ellos, al principio le costó llevarlos… Silvia va todas las mañanas a un colegio para gente especial a hacer sus manualidades (Cuadros, bolsos…), una de las pocas distracciones que tiene.