Los grandes mitos del reciclaje

Cualquiera afirmaría, y sin dudar, que en la actualidad reciclamos mucho más que hace apenas una década. ¿Pero es eso lo que realmente dicen las cifras? Y, sobre todo, ¿reciclamos bien? Esta semana nos visita en Be OK Nieves Rey, responsable de comunicación de Ecoembes, una organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad a través del reciclaje. Ella nos ha resuelto míticas dudas como la de si hay que lavar o no los envases de comida antes de desecharlos, a qué cubo habría que tirar una vieja sartén, o si es verdad que hay camiones de la basura que mezclan lo que previamente nosotros hemos separado en casa.

