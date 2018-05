Hoteles Santos, los destinos más apetecibles para una escapada primaveral

El refrescante atractivo costero de Mallorca o Valencia, el glamour de un establecimiento de 5 estrellas en la vibrante Málaga, el embrujo señorial de Santander y la oferta cultural y de ocio de urbes como Madrid, Barcelona y Granada son algunas de las propuestas de Hoteles Santos para celebrar la llegada del buen tiempo. Sol y temperaturas agradables que invitan a dejarse llevar por estos destinos en los que Hoteles Santos dispone de establecimientos de cuatro y cinco estrellas y categoría Gran Lujo que suponen el broche perfecto a cualquier escapada.

Gran Hotel Miramar

Málaga, la ciudad de moda del momento, es uno de esos destinos imprescindibles en primavera. En cualquier recorrido no puede faltar el Gran Hotel Miramar 5*, un imponente alojamiento ubicado frente a la playa de la Malagueta que ha recuperado el esplendor con el que fue inaugurado en 1926 por el rey Alfonso XIII. Lugar para alojarse y dejarse ver, o para admirar las impresionantes vistas desde su Terraza chill out Media Luna, forma parte de The Leading Hotels of the World y entre sus atractivos se cuenta también la gastronomía, con el chef Diego Nicás como referente.

Hotel Santos Nixe Palace

Destino repleto de encantos naturales, playeros y rurales, Mallorca y su capital atraen todas las miradas con la llegada del buen tiempo. Frente a Cala Mayor se asoma al Mediterráneo el Hotel Santos Nixe Palace 5*.

Ideal para descansar, desconectar, mimarse o hacer deporte, este cinco estrellas es una opción perfecta de alojamiento, que ofrece todas las comodidades y facilidades al tiempo que permite acceso directo al ambiente cultural, comercial, deportivo y marítimo de la ciudad.

En la costa levantina y como gran referente del lujo y la exclusividad en Valencia se erige el Hotel Santos Las Arenas, un precioso cinco estrellas que ostenta también el sello The Leading Hotels of the World. Cuenta con una exquisita arquitectura que recrea al Balneario Las Arenas, así como una fantástica ubicación, frente a la playa de la Malvarrosa. Diferentes espacios gastronómicos, un spa con tratamientos de gran sofisticación, piscinas exteriores y 8.000 m2 de jardines completan un alojamiento excepcional.

Hotel Santos Las Arenas

Con una de las bahías más hermosas de España, a la que se añade la fuerza del Cantábrico, la ciudad de Santander es idílica en primavera, donde florecen parques y jardines que alegran los paseos por sus elegantes calles. Como alojamiento por excelencia en la ciudad, el Hotel Santos Santemar 4*, es un punto de origen ideal para conocer el destino desde su perfecta ubicación, frente a la playa del Sardinero.

Hotel Santos Santemar

El atardecer desde el barrio del Albaicín, la Catedral y la Capilla Real, las archiconocidas tapas, la casa-museo de Federico García Lorca las zambras flamencas del Sacromonte justifican una escapada a Granada, perfecta si va acompañada de un alojamiento en el Hotel Santos Saray.

Hotel Santos Saray

Ubicado junto al Palacio de Congresos y Exposiciones, a pocos minutos del centro y con perfecta comunicación a la autovía que conduce a Sierra Nevada, cuenta con espacios e instalaciones que facilitan todas las comodidades.

Hotel Santos Porta Fira

Barcelona, la ciudad del arte y la creación, es siempre una excelente elección. Para disfrutar al máximo de sus propuestas culturales y de ocio, el Hotel Porta Fira 4* se erige como el alojamiento perfecto. Obra del arquitecto Toyo Ito, ganador del premio Pritzker, sorprende al visitante con su original diseño que simula una flor de loto, con 24 plantas y una altura de 110 metros. Además de estos destinos costeros, la cadena Hoteles Santos cuenta con establecimientos urbanos de gran calidad como el Hotel Santos Nelva, en Murcia; el Hotel Santos Diagonal Plaza, en Zaragoza; el Hotel Val de Neu, en Baqueira Beret; y los hoteles Santos Agumar, Santos Maydrit y Santos Praga, los tres en Madrid.