El cara a cara entre Jordi Martí y Tomás Roncero

Los dos periodistas de El Larguero, Jordi Martí y Tomás Roncero, dialogan en un cara a cara sobre la situación del FC Barcelona, con la consecucción del doblete formado por Liga y Copa, y del Real Madrid tras clasificarse por tecera vez consecutiva para la final de Champions del 26 de Mayo en Kiev.

Jordi Martí: "Se considera que la temporada del Barcelona es una temporada magnifica con un doblete histórico. El triplete no es fácil. La felicidad del Barsa tiene vida propia y no depende del Madrid. El Barsa solo gana si juega bien, en el Madrid no es necesario jugar bien para clasificarse. En Barcelona hoy se habla de Çakır y el encadenamiento de errores arbitrales que tienden a beneficiar al Madrid. Sobre el clásico, Jordi comenta que el 'clásico' tiene vida propia y esta en juego el escudo. El Barsa quiere completar el campeonato sin conocer la derrota y va a ser un partido con todas las de la ley

Tomás Roncero: "Ellos deberían olvidarse del Madrid. Cada año Sergio ramos levanta la Champions. El Barsa se esta especializando en ganar los torneos nacionales pero el Madrid va más allá de los Pirineos. Los partidos que paralizan el mundo son los de la Champions. El triplete seria ganar tres Champions seguidas y estamos a 90 minutos de conseguirlo. si el Madrid gana la champions nadie se acordara del doblete. Sobre el clásico, Tomás Roncero dice que "el Madrid tiene que ir con toda la artillería y el equipo de gala. Queda mucho para la final y no veo necesario reservar jugadores".