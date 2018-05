Carreño: "Lo saben en el Madrid, lo saben jugadores y lo sabe Zidane"

Manu Carreño habló en 'El Larguero' de los planes de futuro del Real Madrid, que van más allá de la final de Kiev del 26 de mayo. "Piensan en el futuro. Después de dos años en los que ha habido pocos retoques en la plantilla, este verano toca movimiento. Lo saben en el Madrid, lo saben jugadores y lo sabe Zidane, que es quien está configurando esa plantilla con la directiva", explicó el director de 'El Larguero'.

Comentó Carreño que nadie, ni club ni Zidane, dudan de que el técnico francés seguirá la próxima temporada en el banquillo blanco. "Nadie en el club ahora mismo duda de cuál va a ser el futuro de Zidane en el equipo. Ni duda Zidane. Lo de la Liga y la Copa provocó algún disgusto importante, pero a estas alturas todo el mundo considera que Zidane es el hombre a a seguir en el banquillo la próxima temporada y Zidane es el primero que quiere seguir".

La cuestión que se debate ahora en el club blanco es la de los refuerzos. "Hasta ahora Zidane ha dicho "no" o "sí" y se le ha hecho caso, como debe ser en gran parte, pero también el club debe pensar en reforzarse. Y uno de los puntos donde está la lupa puesta es la portería. Encima de la mesa siguen estando en el número uno De Gea, el favorito del presidente, y en el número dos Courtois, que es el favorito del director general, José Ángel Sánchez".

En 'El Larguero' también se habló del que será su rival en la final de Kiev, el Liverpool. Lo hizo Michael Robinson, un ex del equipo de los 'reds'. El comentarista de la SER contó de manera divertida por qué no podrá estar en la ciudad ucraniana el día de la final. "Se casa el heredero ese mismo día", contó con sorna Robinson y es que su hijo se casa ese mismo sábado 26 de mayo.

Aparte de esta anécdota, Robinson analizó a su equipo, el Liverpool, del que dijo que le había dejado un sabor "agridulce, no me gustó nada perder 4-2, no está bien eso, si eso hubiera sido la ida tendríamos que haber marcado dos goles... y eso es habitual en el Liverpool, es imposible que el Liverpool juegue un partido a 0-0, no defendemos nada bien y atacamos muy bien, pero muy bien".

