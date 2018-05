La relevancia de ETA era una relevancia criminal; la influencia y el impacto de ETA era porque mataba, los titulares y las portadas de ETA se producían porque asesinaba, el interés que tenía ETA se debía a que durante 40 años en este país no sólo se estaba matando sino que se decía matar por política, y en efecto había políticos disculpándolo y justificándolo. Y la parte de no matar, las opiniones políticas y sociales de ETA, las disculpas a una parte de las victimas (como si a otras las quisiera matar otra vez) y su propia disolución, tienen la misma relevancia que la de cualquiera que se haya dado cuenta que sin una pistola no importa a nadie. Esto es como ver disolverse una familia de criminales que quiere darse importancia una vez más. Se decía que el único comunicado de ETA que importaba era el de su disolución y, hecho esto, es el momento de seguir explicando quién era, qué hizo y quiénes le hicieron frente y pagaron con su vida. Es decir, más memoria y más justicia.

