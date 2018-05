Jueves, 3 de mayo con sus flores verdes. Estamos a punto de terminar una semana que casi no empezó. Hoy estamos pendientes de lo concerniente, bueno, no sólo de eso, también estamos pendientes de lo concerniente a lo concerniente. Y no quiero parecer ingenuo, pero miren, algo debemos estar haciendo bien en este país cuando uno tras otro caen los sinvergüenzas que se arrimaron a la política para pagar sus propios vicios, algo debemos estar haciendo bien cuando las mujeres españolas son las abanderadas de la lucha feminista europea y algo debemos estar haciendo bien cuando en un rato los desalmados de ETA dirán adiós en un vídeo y eso que es muy difícil darle a grabar con las manos llenas de sangre.

Muchas cosas que mejorar, muchas injusticias sociales que reparar, muchos retos por delante, muchos costurones territoriales, pero alguna vez digo, deberíamos sentarnos, mirarnos a la cara y ser capaces de valorar lo que en conjunto somos capaces de hacer. Probablemente los libros de historia retraten esta época con un titular directo: España el país que se sobrevivió a sí mismo, y eso, no me negarán tiene algún mérito.

En fin, no perdamos ni un segundo más, tenemos mucha plancha...