"Se calcula que en el monzón va a llover el doble que en Reino Unido en todo un año"

En el día mundial de la libertad de prensa es importante recordar la labor de los periodistas que dan voz a las víctimas. A veces son historias duras, pero por eso mismo tenemos la obligación moral, como ciudadanos y como seres humanos, de conocerlas.

Ahora mismo hay más de 800.000 personas viviendo en el mayor campo de refugiados del mundo, en Cox Bazar, en la frontera de Myanmar con Bangladesh. Han huído de un intento de genocidio perpetrado contra ellos y esperan que la movilización internacional obligue a su país de origen, Myanmar, a concederles la ciudadanía y permitirles volver a sus casas.

Las tormentas han empezado en el campamento de Kutupalong. Hoy en Cox Bazar hace 30º y hay, de nuevo, previsión de tormenta. Ha llegado el monzón, que era el gran miedo de las ONG que trabajan sobre el terreno.

Naiara Galarraga es periodista de El País, ha cubierto noticias en algunos de los lugares donde la libertad de prensa corre más peligro, como México o Venezuela. Y hace exactamente un mes estuvo en el campamento de Kutupalong, en Cox Bazar. "Se calcula que si es un monzón de los habituales va a llover el doble de lo que llueve en Reino Unido en todo un año", advierte.

Recordamos que #loperderántodo es el hashtag que ha lanzado UNICEF para que no olvidemos a los roghinyas. Un millón trescientas mil personas que no tienen ciudadanía, no tienen un país que les acoja ni un futuro para el que vivir si no les ayudamos.

