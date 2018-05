El Real Madrid se puede convertir en el primer equipo en ganar tres Champions consecutivas. Los de Zidane se han clasificado después de vencer al Bayern de Heyckens y se enfrentarán al Liverpool de Klopp. Al estar rozando este nuevo récord, los expertos de El Larguero debaten: ¿Está ya Zidane en el Madrid a la altura de Simeone en el Atlético y de Guardiola en el Barça?.

Antonio Romero: "No hay ninguna duda. A un entrenador se le puede medir por dos cosas: los títulos (no hay ningún entrenador que pueda conseguir tres Champions seguidas) y el manejo de un grupo y un fútbol reconocible. Zidane ha inventado el Madrid de las rotaciones. Por eso, no sólo tiene en beneplácito de los títulos y un vestuario unido".

Mario Torrejón: "Sí. Ocho, camino de nueve títulos de catorce en dos años. Adelantó a todos por la derecha y por la izquierda. Con Guardiola partido si hay, no nos vamos a engañar, pero con Simeone me parece una broma".

Miguel Martín Talavera: "El argumento lo ha dado Axel Torres. El Real Madrid gana por los jugadores. En el Barça de Guardiola veías la mano del entrenador, te podía gustar más o menos. Lo mismo con el Atlético, reconoces a Simeone. Sin embargo, con el Real Madrid, no ves la mano de Zidane. Tiene muchas virtudes, pero no se nota su mano como entrenador. Los títulos son de los goles de Cristiano Ronaldo o de los defensas como Ramos. Tal vez con el tiempo".

Jordi Martí: "Salvando las distancias, el Cholo tiene la importancia en el Atleti como la que tuvo Cryuff en el Barcelona. Voy a decir que sí. Y ya cuando hablamos de Guardiola, hablamos del mejor entrenador del mundo. Guardiola jamás haría el despropósito que hizo Zidane contra el Bayern".