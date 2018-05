Rubén Plaza: "Todo el mundo tiene fuerza, se ve ganador y por eso hay tantas caídas"

El corredor español Rubén Plaza (Israel Cycling Academy) pasó por El Larguero el día del inicio del Giro Italia y comentó las múltiples caídas del primer día.

Uno de los corredores que se cayó fue Chris Froome. "Todo el mundo está muy nervioso: hay muchos corredores que todavía no saben hasta donde pueden o quieren llegar y se meten en berenjenales. Una mala caída, aunque no te hagas daño, no es agradable el primer día", explicó Plaza.

El corredor del equipo israelí fue claro. "Esto es lo que pasa en estas etapas: todo el mundo tiene fuerza, se ve ganador y por eso hay tantas caídas. El Giro es muy largo y pueden pasar muchas cosas".

La primera etapa, que ha pasado por Jerusalén, no se ha presentado fácil. "Teníamos muchas ganas de arrancar y romper el hielo. La carretera está muy sucia, con gasoil, y el asfalto está muy cansado. No es difícil irse al suelo, yo he estado cerca en una curva y me he dado un buen susto. No hacía falta jugársela mucho para caerse", dijo.

Sobre cómo pasó del Movistar al equipo Israelí, plaza explicó que: "Surgió todo bastante rápido. Son un equipo joven y tenían en mente en traer el giro a Israel y coger corredores con más experiencia de cara a trabajar con los otros más jóvenes. Pensaron en mí y me gustó el proyecto. Confié en ellos y vi que el equipo iba en serio".

Respecto a la situación política de Israel y el conflicto con Palestina, el corredor dijo que "aquí no nos enteramos de nada, pero se están encargando de eso en la organización. Hoy había un ambiente brutal en Jerusalén. Intentan tratar la cara más amable del país, siempre que sale en las noticias es algo conflictivo. Que es algo que está ahí, pero no todo es eso".

También explicó una de las mayores ventajas de correr en el nuevo equipo. "Una vez que te pones el coullote y empiezas a sufrir en la bici y poco te importa la religión de tu compañero de equipo. Una de las cosas que me está dando el ciclismo es que estoy corriendo en varios países y así te obligas a aprender inglés. Te abres al ciclismo global. Conoces mucha gente y es muy enriquecedor compartir momentos con gente tan distinta", concluyó.