Las madres de bebés robados siguen pidiendo justicia

Este domingo se celebra en nuestro país el tradicional Día de la madre. Un día para los regalos y las felicitaciones, pero un día también que distintas asociaciones han querido aprovechar para homenajear a las madres de bebés robados. Lo han hecho esta mañana con una concentración en la Puerta del Sol de Madrid en la que han vuelto a pedir justicia para sus familiares desaparecidos.

No hay cifras exactas, pero según algunos cálculos podrían ser hasta 300.000 los niños y niñas que fueron robados de clínicas, cárceles, y hospitales. Casos como el de Mari Cruz Rodrigo, presidenta de SOS Bebés Robados Madrid, cuyo hijo nació el 18 de agosto de 1980 en el Hospital 12 de Octubre. “Me viene a mi casa el 22, el 23 voy a ver a mi niño, a la incubadora, y el niño había desaparecido, nunca más he vuelto a verle” recuerda Rodrigo, a quién dijeron en el hospital que su hijo había muerto y le pidieron 200.000 pesetas para pagar el entierro. Además, y a pesar de que, supuestamente, su hijo había fallecido, a Mari Cruz le pidieron que siguiera llevando su leche materna.

En Enero se cumplieron 7 años de las primeras 261 denuncias presentadas ante la Fiscalía. Sin embargo, la mayor parte de los procesos continúan parados. La única condenada, es de hecho una víctima, Ascensión López, sentenciada por injurias a la monja que supuestamente tramitó su adopción. Ángel Casero, presidente de Adelante Bebés robados cree que contra la víctimas sí que hay justicia. “Parece que buscan una sentencia ejemplar. Sin embargo a la hora de hacer justicia, de buscar a los culpables y cuando tenemos a un culpable no se celebra ese juicio…Ahí tenemos que no hay ningún interés por ayudarnos”. Se refiere Casero al caso del doctor Vela, cuyo juicio por el supuesto robo de una bebé en 1969 llevan esperando las familias desde hace más de un año.

Mientras, cientos de madres como Mari Cruz mantienen la esperanza. “Yo por lo menos descansaría. Que él me vea, que me conozca, que conozca a su padre, a sus tres hermanos, y si no quiere saber nada mas de nosotros yo se lo voy a respetar. Y sobre todo que sepa que en ningún momento se lo hemos dado a nadie, en ningún momento”. Y piden al Estado que abra los archivos y colabore en la investigación para conseguir, quizás algún día, reencontrarse con sus hijos.