Ana Uriarte: "Nunca perdonaría al asesino de mi padre"

El programa Hoy por hoy ha emitido esta mañana un programa especial con motivo del comunicado de la banda terrorista ETA en el que ha anunciado su disolución definitiva y el desmantelamiento total de sus estructuras. Pepa Bueno se ha trasladado al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos en Bilbao y Aimar Bretos a la escultura de Chillida, Peine del viento en San Sebastián.

San Sebastián despierta por primera vez sin ETA. Contando este amanecer desde el Peine del Viento con el alcalde @EnekoGoia y quien dirigió la ciudad durante veinte años, @odonelorza2011. Egun on! pic.twitter.com/yYl5Zx8wIq — Aimar Bretos (@AimarBretos) 4 de mayo de 2018

A primera hora de la mañana han pasado por los micrófonos el que fuera alcalde socialista de San Sebastián, Odón Elorza y el actual del PNV, Eneko Goia. "Podíamos haber hecho más por las víctimas en el día al día sí echaron en falta mayor proximidad y eso es algo que hoy constatan las víctimas, podíamos haber compartido más su dolor", ha explicado Goia. Elorza recuerda como la kale borroka "hizo la convivencia imposible" y los actos de coacción y la quema de autobuses dibujaba "un panorama nada atractivo de la ciudad".

El actual alcalde explica que tiene una sensación contradictoria. "No voy a negar el alivio de la desaparición de ETA, pero cuando piensas que desaparece algo que nunca debió existir te queda esa sensación contradictoria. Quiero recordar sobre todo las víctimas. Eso hace que podamos afrontar el futuro con otro punto de vista. Desaparece algo que nunca debió existir".

Paqui Hernández se quedó viuda con 45 años. Su marido Eduardo Puelles, era inspector de Policía y fue la última persona asesinada por ETA en Euskadi el 19 de junio de 2009: "Para mí han sido asesinos que se han lucrado. Ha sido un negocio". Sus hijos se quedaron huérfanos y a día de hoy no suelen sacar el tema. "No quieren hablar, yo creo que para no hacerme daño. Han sido años difíciles echando de menos a su padre y eso solo lo saben ellos".

A su lado ha estado Ana Uriarte, hija de Luis María Uriarte, que fue alcalde del municipio de Bedia. ETA reivindicó el atentado que mató a su padre en 1979. Nunca se han encontrado a los culpables. "En esa época había mucha soledad. Nadie nos apoyaba. Nunca perdonaría al asesino de mi padre. No tengo motivos para encontrarme con él". Ana Uriarte ha explicado que contarle a sus hijos el asesinato de su abuelo fue asesinado fue difícil. "Mis hijos nacieron después de morir mi padre. Y yo no quería que tuviesen ese odio que teníamos los demás", ha afirmado.

Ana Uriarte, hija de Luis María Uriarte, exalcalde del municipio de Bedia, asesinado por ETA. Paqui Hernández, viuda de Eduardo Puelles, inspector de policía, asesinado por ETA. Txema Vázquez Eguskiza, un histórico de la patronal vasca. / CADENA SER

Txema Vázquez Eguskiza es un histórico de la patronal vasca. Pasó tres lustros con escolta. Ha querido rendir homenaje a las víctimas de las que menos se habla. "Mi gran reconocimiento a mi mujer y mis hijos, han sido muy valientes".

Alfredo Pérez Rubalcaba: "ETA ha sido derrotada por la democracia"

El que fuera ministro del Interior cuando ETA anunció que dejaba las armas ha hecho hincapié en la asignatura pendiente. "La banda intentará contar que en Euskadi hubo un conflicto y que en aras de una solución pacífica se han disuelto. Hay que explicar que el único conflicto que han sufrido los ciudadanos vascos y el resto de ciudadanos españoles ha sido la existencia de ETA, de unos asesinos que mataban a todo aquel que no pensaba como él. ETA ha acabado porque no tenía más remedio que acabar, ha sido derrotada por la democracia. Eso es lo que hay que contar, se lo debemos a las víctimas y a las futuras generaciones".

Rubalcaba ha insistido en que hoy es el día para festejar la democracia y en cómo la legislación antiterrorista ha cambiado para adaptarse a la situación actual. "La política penitenciara corresponde hacerla al Gobierno y la oposición debe ser leal", ha explicado.

Jesús Eguiguren: " En la sociedad vasca ha habido mucha gente que ha mirado para otro lado"

Jesús Eguiguren, el hombre que fue designado por el Gobierno de Zapatero para negociar con ETA, ha pasado también por los micrófonos de Hoy por hoy. No cree en los relatos institucionales. "Ya estamos reconciliados. La convivencia es relativamente ejemplar desde que ETA ha dejado de matar, solo hay hechos aislados como Alsasua u homenajes a etarras". A Eguiguren le trae bastante sin cuidado lo que diga el último comunicado. "Es de cosecha propia para su gente, para incautos, para un relato que les espera que le sea más favorable. No me preocupa el texto", explica.

Eguiguren cree que la izquierda abertxale tiene que pedir perdón. "Aún le queda hacer una autocrítica mayor de lo que ha sido el terrorismo y la complicidad y creo que lo irá haciendo poco a poco. En la sociedad vasca ha habido mucha gente que ha mirado para otro lado y han dejado a las víctimas en soledad". Ha confesado haberse sentido incomprendido en el pasado "por gente que estaba en mi misma trinchera sin olvidar que el PP hizo de mi un muñeco al que atacar. Pero el balance que hago es que todo ha merecido la pena. También me siento reconocido".