"Por la chica, mi madre, mis hermanas, todas las mujeres que quieren vivir libres"

"Soy madre de 3 hijas de 25, 23 y 21 años, ya mujeres independientes, a las que hemos intentado educar como personas libres, críticas y justas. Y creo que la claves está ahí: en educar personas", nos cuenta Marcela. Su hija menor, Candela, escribió esto en sus redes tras conocer la sentencia de la manada, y ella lo quiere compartir en El Diario: "Hoy es un día triste, un día negro hoy me he llenado de desesperación, de rabia, de impotencia y, por encima de todo, de miedo, Hoy la justicia española me ha mandado un mensaje: si eres mujer y quieres salir a la calle, cuidado. Hoy tengo 21 años, soy mujer, y me gusta salir. Así que puede que por tomar este -riesgo- mañana a alguien se le de por hacerme daño. Y va a ser mi culpa. Hoy doy un grito de auxilio por la chica, por mi madre, por mis hermanas, por mis amiga, por las mujeres que me rodean, que quieren vivir libres"

