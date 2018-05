Adela Cortina pone palabras a lo que no se nombra

El pasado diciembre se elegía 'Aporofobia' como palabra del año. Su autora es Adela Cortina, filósofa y catedrática de ética en la Universidad de Valencia.

Adela creó esta la palabra para darle voz a una situación peculiar: la fobia a la gente pobre. Uno de los motivos por los que no se discutía mucho sobre este tema es precisamente porque no tenía nombre propio. Para nuestra catedrática, la comunicación entre personas es fundamental y le da gran importancia. Argumenta que todos somos en sí un modelo de comunicación. Por ejemplo, cuando 'monologamos' en realidad estamos haciendo un diálogo internalizado: "los seres humanos tenemos que entendernos entre nosotros porque si no estamos perdidos".

Como sociedad, si miramos al pasado, tomamos consciencia de todo lo que hemos progresado y hemos ido ganando en cambios. Aun así tenemos que seguir avanzando: "Hay que darse cuenta que los seres humanos no somos individuos aislados, estamos siempre en relación".

Llevamos unos meses especialmente intensos. Son tiempos convulsos donde los acontecimientos suceden a gran velocidad y eso a veces pueder resultar agotador. Por eso, qué mejor que sentarnos a reflexionar y charlar de ética y moral con Adela Cortina.