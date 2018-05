Horror y vergüenza

Si hiciéramos un ránking de insultos graves, o muy graves, estoy casi seguro que el primero de la lista sería hijo de puta. Pero siempre he pensado que tiene un fondo cruel y muy hipócrita, muchísimo. Porque ser puta no suele ser una elección libre y tampoco es lo peor del mundo. Lo peor, los peores son quienes se aprovechan, las explotan y hacen negocio con ellas. Hoy les vamos a contar la historia de una mujer, obligada a ser puta, vendida por 200 euros, cautiva y torturada durante cuatro años, y a la que además obligaron a abortar. Lo peor es que eso no ha ocurrido en la otra punta del mundo, en algún lugar remoto… no, ha ocurrido aquí, en España.

Hace seis meses, una actriz y una periodista lanzaron un video titulado “Hola, putero” que provocó un auténtico terremoto. Seguro que lo recuerdan, porque además se asomaron aquí a La Ventana, era la primera vez que sin eufemismos ni tonterías se apuntaba directamente a los hombres que consumen prostitución, a los que van de putas, para recordarles -entre otra cosas- que la explotación y la trata de mujeres están detrás de la mayoría de estos negocios, de la inmensa mayoría. Recuerdo que Towanda Rebels –que así se hacen llamar ellas- cosecharon muchos elogios por esa campaña, aquí las aplaudimos, pero también recibieron insultos a destajo. Hubo una reacción furibunda en el apartado hombres, seguramente porque las cosas que se decían en ese video les incomodaban; y mucho. Bueno, pues ya lo siento, pero historias como esta de hoy nos recuerdan -les recuerdan- la obligación de situarse frente al espejo. Esto no es un debate intelectual, ni moral, esto es una vergüenza y cada uno de nosotros podríamos pensar qué se nos ocurre para ayudar a evitarla