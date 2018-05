El arte de saltar entre letras y la música, lo nuevo de El Kanka

"Quiero pensar que se siguen apreciando las buenas letras, pero como estamos perdiendo la humanidad, a veces no es coherente con la demanda sincera del ser humano. Me da la sensación de que cuando la gente conoce un proyecto como el mío que trata de decir cosas y no hay una pretensión comercial en lo que hago, la gente lo oye y se lo come. La prueba está en que llevo mucho tiempo y aquí sigo, cada vez me conoce más gente. Me da la sensación de que se valora la poesía en la canción, pero luego ves las listas de éxitos y le entra a uno la depresión... ves letras que te sangran los oídos. Quizá es un paradigma social que tiene que cambiar y a lo mejor es ahora que está cambiando la industria musical. A lo mejor la gente empieza a descubrir que existen más cosas allá del reggaetón. A lo mejor es una época dorada para la poesía en la música, sería muy bonito. Es que soy muy optimista".

Esta es la respuesta que El Kanka dio a una entrevista cuando le pregutaron por sobre su último y cuarto disco 'El arte de saltar' y sobre su carrera discográfica. Hoy el cantante se ha asomado a La Ventana para hablar sobre el arte de saltar entre letras y la música. Y es que nosotros también somos optimistas cuando escuchamos canciones como las suyas. Hay artistas que dan el salto y nos animan a saltar con ellos porque "sí que puedes, que nadie te diga que no, porque sí que puedes".