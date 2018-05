Rhodes: "Me da pena no haber conocido antes a Josep Colom"

El pianista Josep Colom termina su biografía con la siguiente frase: "La música es un gran privilegio y doy gracias a todas las personas que se han desplazado en tantas ocasiones para compartir lo que para mí es un milagro cotidiano". A lo que James Rhodes piensa: "¡Qué gran tipo! ¡Decir eso a los 71 años... es como si descubriera esta música por primera vez!".

El pianista británico acaba de descubrir a Josep Colom y dice sentirse avergonzado por no haber escuchado antes ninguna de sus interpretaciones: "¡Desde que soy pequeño que no me siento tan sorprendido al escuchar una pieza de música clásica!".

Colom consigue, según Rhodes, que piezas escritas hace 300 años suenen como nuevas, frescas. Y eso es posible gracias a que no está "consterñido por las notas". "Todos deberíamos ser valientes y hacer cosas que van en contra de lo que muchos profesores dicen que hay que hacer. Esta es la única manera de crear arte".