'Jabo' Irureta: "Hay una motivación bastante grande para este derbi gallego"

Este sábado desde las 18:30 h. se ven las caras en el derbi gallego Celta y Deportivo. En la previa del partido, hemos hablado con el exentrenador coruñés, Javier Irureta: “Hay una motivación bastante grande, creo que el Dépor no jugó mal ante el Barcelona y a ver si puede obtener un resultado positivo en Balaídos”.

También ha habido tiempo para hablar del Súper Dépor, el que recuerda así: “Ya había habido unos años antes en los que habían estado cerca de ganar LaLiga, pero se habían ido algunos jugadores y tuvimos la suerte de que llegasen otros y meterte entre Barcelona, Real Madrid, Atlético y ganarles tiene mérito”.

“Era un equipo como una Torre de Babel, porque había jugadores de todas las nacionalidades. Dentro de la complejidad de una plantilla, hubo algunos problemas pero sinceramente estoy muy satisfecho de cómo se llevó (…) Con Djalminha no he vuelto a hablar. No tengo ningún problema, no le he tratado ni peor ni mejor que a cualquier otro”, ha añadido Irureta.

Por último, ha asegurado que “el estar peleando por la situación del descenso es mucho más duro, mucho más lamentable que otras situaciones, te come mucho la salud”.