Iñigo Martinez, sobre los insultos en Anoeta: "Asumo las pitadas y los comentarios, pero todo lo demás sobra"

Iñigo Martínez, central del Athletic, pasó por El Larguero después de haber ganado en casa el partido contra el Betis -con goles de Munain y Aduriz- que puso en la Champions al Valencia.

"Necesitábamos una victoria así, sabiendo que hemos hecho un gran trabajo. Tanto nosotros como la afición", dijo sobre el encuentro liguero. Sin embargo, también fue crítico con el resto de temporada. "Obviamente es normal que la gente esté descontenta: no nos jugamos nada y no hemos sacado resultados en casa. De todas formas nos han apluadido en todo momento en el campo, y nosotros nos quedamos con eso", explicó.

Sobre las palabras de Ziganda, que dijo que "sólo salvaba a Kepa, Córdoba y Núñez" de toda la temporada. "Cada uno es consciente de lo que suelta por la boca. Lo que hay que hacer es respetar, cada uno piensa distinto. No ha molestado, para nada. El año ha sido bueno respecto al comportamiento, pero son los pensamientos de cada uno", dijo.

Respecto a volver a Anoeta -con victoria para la Real 3-1- con la camiseta del Athletic, el central fue claro. "Se me hizo raro estar allí y la situación que viví. Desde que salí de allí sabía lo que me iba a encontrar de vuelta. Respeto el enfado de la afición de la Real. Lo que tuve que hacer era estar centrado en lo mío. No fue un partido bueno, nos dolió la derrota".

En lo referente a los insultos que recibió, Martínez dijo que "por supuesto que hay un límite. Al final no soy partidario de ese tipo de comentarios. Asumo las pitadas y los comentarios, pero todo lo demás sobra. Pena que la gente te reciba así, pero poco se puede hacer contra eso".