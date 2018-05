Edmilson: "No me extrañaría que Neymar fichara por el Madrid tras el Mundial"

José Edmilson Gomes jugó durante cuatro temporadas en el Barcelona e incluso en 2007 le tocó hacer un pasillo al Real Madrid en el Bernabéu. Ese pasillo que este domingo no vamos a ver. “No es una humillación, si toca la fecha no lo veo como una humillación, al contrario, es respeto a un equipo que ha hecho una liga bestial y muy fuerte”, opina el brasileño.

“La eliminatoria de Champions ha dado un gusto un poco amargo para la gente del Barça, pero ganar el doblete y hacer una temporada invicta no es tan fácil, pero quizás con una semifinal o estando en la final sería una temporada perfecta, la gente esperaba una final de la Champions entre Barça y Madrid (…) Equipos grandes como el Barça o el Madrid siempre tienen que ganar algo. La Champions te da una exposición de imagen muy fuerte, yo hoy por hoy elegía la Champions”, ha dicho Edmilson en El Larguero.

El exjugador del Barcelona no cierra las puertas del Madrid a Neymar, de hecho ha dicho todo lo contrario: “Me sorprendió como salió Neymar del Barça, pero él y su entorno tienen sus cosas. No me extrañaría mucho que después del Mundial Neymar fichara por el Madrid. No sé como está el tema, pero no me llamaría la atención porque ha salido del Barça de una manera no muy buena”.

Por último, preguntado sobre el último clásico de Iniesta, ha dicho: “Es un jugador y una persona fantástica, LaLiga le echará de menos, es una persona que ha jugado toda su vida en un equipo, en la selección española ha hecho historia, es una de las personas más sencillas y talentosas que he visto”.