El Mayo del 68 y el cine

Para muchos franceses de finales de los años 60 el cine no era un simple entretenimiento. Era en sí mismo una forma de vivir, tal y como lo mostraba Bertolucci en su película “Soñadores”. Los cinéfilos eran una auténtica legión en el París de 1968 agrupados en torno a la Cinemateca, al frente de la cual se encontraba encontraba un hombre que había enseñado a ver cine a toda una generación y que se había convertido en un padre cultural para muchos directores de la nouvelle vague: Henri Langlois. Por eso el 9 de febrero de 1968 una noticia sacudió el mundo cultural parisino: Langlois había sido cesado en su puesto por el ministro de cultura André Malraux.

Los cinéfilos de París, con Truffaut a la cabeza no tardaron en movilizarse ante aquella destitución. Una movilización orquestada desde la redacción de la revista “Cahiers du Cinéma”. El 14 de febrero una manifestación de más de 3000 aficionados al cine tomó el Trocadero parisino. La carga policial fue contundente. Herido, Francois Truffaut tuvo que ser atendido en un portal; Bertrand Tavernier terminó también con el rostro ensangrentado y Jean Luc Godard, que fue el único que pudo cruzar el cordón policial, deambuló desorientado después de perder las gafas. La destitución de Langlois se convirtió pronto en un caso político. Un símbolo en contra del inmovilismo del gobierno de De Gaulle. Faltaban semanas aún para el mayo del 68 pero muchos historiadores consideran el caso de Langlois como un ensayo de lo que ocurriría después.

Manifestación a favor de Langlois

Durante la revuelta el mundo del cine también apoyó la huelga general. Directores y trabajadores de la industria cinematográfica francesa se reunieron para definir estrategias y exigieron la suspensión del festival de Cannes que, como cada mes de mayo, había comenzado en esas fechas. La organización trató de contentarles decretando que fuera una edición no competitiva pero la mayoría de directores se negaron a aceptarlo. El 18 de mayo se proyectaba la película “Peppermint Frappé” de Carlos Saura que recordaba así lo ocurrido: “El festival no estaba de acuerdo con que retiráramos la película así que unos cuantos impedimos que se proyectara sujetando las cortinas que cubrían la pantalla para que no se abrieran. Allí estábamos Godard, Truffaut, Querejeta, Louis Malle, Polanski y otros muchos agarrándonos a aquellas cortinas.”

Festival de Cannes de 1968

El cine fue protagonista del Mayo del 68 y también espejo del mismo. Por eso a través de sus imágenes podemos reconstruir aquellos sucesos. Películas como “Soñadores” de Bertolucci, “Milou en mayo” de Louis Malle, “Los amantes habituales” de Phillipe Garrell, “Después de mayo” de Olivier Assayas o “El mar y el tiempo” de Fernando Fernán-Gómez constituyen la memoria fílmica de una revolución singular.