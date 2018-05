Jordi Vilches: “Me gusta que me encasillen como actor cómico”

Hemos charlado esta semana con Jordi Vilches, el actor que saltó a la fama hace unos años con la película “Krámpack” que le valió ser candidato al Goya. Jordi nos ha hablado de su carrera y de lo orgulloso que se siente de que le identifiquen con la comedia: “A mí nunca me ha importado que me clasifiquen como actor cómico, todo lo contrario. Esto es para mí una carrera para toda la vida y habrá momentos para todo, llegarán otro tipo de papeles pero, de momento, me encanta la casilla que me ha tocado.” El actor también nos ha hablado de sus gustos cinematográficos. No le seducen las películas de superhéroes ni la saga de la “Guerra de las galaxias”. En cambio le encantan los clásicos modernos de Scorsese y tiene por costumbre ir todos los lunes al cine. Aquí va un resumen de la entrevista.

Seguir leyendo