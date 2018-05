Marc Márquez: "Lo que ha pasado en Jerez pasó en Argentina, pero hoy han sido unos caballeros"

Marc Márquez ha vuelto a la senda de la victoria en la primera carrera en el circuito Ángel Nieto. El catalán lidera el Mundial con 75 puntos y aventaja en 17 al segundo clasificado, Johann Zarzo.

Horas más tarde el campeón del mundo pasó por El Larguero para analizar todo lo sucedido en Jerez, comenzando por la triple caída entre Lorenzo, Pedrosa y Dovizioso. "Me ha sorprendido porque iba liderando la carrera con dos segundos y de repente ha pasado a ser de 6 segundos la diferencia. No sabía bien que había pasado pero cuando ha acabado la carrera lo primero que he hecho ha sido interesarme por los rivales. Pero no lo voy a negar, nos ha venido bien por el campeonato".

También se mostró feliz por ganar en la primera carrera disputada en el circuito Ángel Nieto. "Me hacía ilusión ganar por todos los homenajes a Ángel. Era importante y bonito ganar aquí, estoy super contento por ello y por los 25 puntos que me ha dado la victoria"

Marc Márquez celebra su victoria y se la dedica a Ángel Nieto / Román Ríos (EFE)

También habló de Jorge Lorenzo y de Dani Pedrosa, dos pilotos que podrían haber hecho una gran carrera de no ser por la caída. "Al único que temía era a Dani Pedrosa, es uno de sus circuitos preferidos, pero Jorge ha hecho un "remember". Costaba mucho adelantarle, pero cuando lo he hecho lo he dado todo. Como rival facilita la vida porque es un gran rival, pero para el show, cuanto más nivel haya mucho mejor. Que no se embale mucho pero ojalá haya encontrado la dirección con la Ducati".

En referencia a lo sucedido en Argentina, Márquez dejó claro que no va a cambiar su estilo de carrera. "No, para nada. Soy el primero que quiero aprender de mis errores pero también soy el primero que cree que tengo un estilo de pilotaje y nunca voy a cambiar".

Además le mandó un recado a Valentino Rossi por su exagerada reacción tras lo sucedido en aquel Gran Premio. "Por mi parte el tema con Rossi está helado. Ya dije todo lo que tenía que decir en Argentina, fue error mío, pedí disculpas y ya está. Lo que ha pasado en Jerez pasó en Argentina, pero hoy han sido unos caballeros"

Por último, insistió en las intenciones del italiano respecto a lo que dijo en aquella famosa rueda de prensa. "Hay momentos y momentos, está claro que fue un calentón pero hoy se han contenido tres pilotos que se están jugando el Mundial. Se queda en la pista y punto. Al final los pilotos intentan usar su fuerza mediática y a veces esto tampoco es bueno para el motociclismo".