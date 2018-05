¿Quién se ha visto más perjudicado por las decisiones arbitrales?

Barcelona y Real Madrid no se jugaban mucho en lo que a términos de clasificación se refiere, pero no ha sido ni mucho menos un Clásico descafeinado. De hecho, ha sido uno de los Clásicos con más polémica de los últimos años. En el Sanedrín de El Larguero hemos debatido sobre los diferentes aspectos del partido.

Arbitraje

Antonio Romero: "Messi no tiene que estar en la segunda parte en el campo, por la información de Javier Herraez".

Marcos López: "El segundo gol del Madrid tampoco debía haber subido porque Bale tenía que estar expulsado".

Jordi Martí: "Esta reacción visceral del Real Madrid solo la podemos entender porque había muchísimo en juego".

"Creo que es una buena noticia para todos que el fútbol no le dé la espalda a la tecnología".

Julio Pulido: "Yo no he visto desfigurado en ningún momento a Emilio Butragueño".

"El árbitro se ha equivocado más contra el Madrid, porque las dos jugadas son claves".

La ausencia de pasillo

Jesús Gallego: "Cuando se han metido los clubes en el tema lo han mandado a la mierda todo".

"Todo viene del día que Guillermo Amor dijo que no se hacía el pasillo al Real Madrid".

Miguel Martín Talavera: "Lo del pasillo deja un 'tufillo' como que el fútbol ha evolucionado a algo bastante peor de lo que era".

Julio Pulido: "Alguien ha llenado la cabeza de los jugadores de que es una humillación hacer un pasillo".

Lluis Flaquer: "Los que se han reído del pasillo han sido el Barça en su día y el Real Madrid hoy, no Piqué".

Antonio Romero: "Cada uno celebra como quiere, pero no me imagino a Iniesta cogiendo el micro y diciendo lo que ha dicho Piqué".

Último Clásico de Iniesta

Antonio Romero: "Iniesta es tan grande como es no solo por lo que ha demostrado en el campo sino fuera de él. Me ha faltado un poquito de chispa en su cambio".

Manu Carreño: "He echado en falta que Ramos fuera y le dijese ‘un abrazo, Andrés’".

¿Quién fue mejor?

Antonio Romero: "Me ha divertido mucho el partido, me ha gustado. Lo de la BBC creo que es parte de darle un caramelo a Bale, el último. No creo que sea un experimento ni mucho menos de cara a la final de Kiev".

Marcos López: "El Madrid ha dominado en la primera parte, se ha podido poner 1-3, pero en la segunda parte ha desaprovechado una oportunidad histórica de ganar en el Camp Nou".

Jordi Martí: "Jugando 10 contra 11 en la segunda parte, el Barça supo defender, supo competir y Messi salió de nuevo al rescate del equipo en el momento más complicado".

Julio Pulido: "Si hoy el Madrid se hubiese jugado el título no habría jugado Bale y eso lo dice todo".

Miguel Martín Talavera: "Me ha gustado mucho el Real Madrid en la primera parte y durante minutos le ha bailado al Barça como no le había bailado en los últimos años. Ha jugado mejor contra 11 que contra 10".