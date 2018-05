Manu Carreño: he echado en falta algo

¿Fue el último Clásico de Andrés Iniesta lo que el manchego merecía? Pasado el minuto 15 de la segunda mitad, Valverde decidió retirar al de Fuentealbilla. El momento fue recibido con una atronadora ovación por parte del público, pero quizás no fue tan valorado por algunos compañeros dentro del verde.

Anoche en 'El Larguero', Manu Carreño y el Sanedrín de los domingos pusieron de manifiesto que "faltó algo". Y es que el adiós de Andrés Iniesta quedó en un segundo plano detrás del fallido pasillo, la polémica arbitral y otras cuestiones de menor índole.

"Estaba el horno para pocos bollos, pero he echado de menos algo, que Ramos se acercara, una palmada, me ha faltado algo", recordaba Manu Carreño sobre lo ocurrido. Pulido hablaba del gesto de Zidane al término, haciendo un aparte con el manchego, pero casi todos coincidieron en que algún detalle faltó. "Me ha faltado que me volteara el corazón, algo de chispa", resumía en la misma línea Antonio Romero.

No sabemos despedir a nuestros ídolos

No había nada en juego pero no lo parecía, porque fue un clásico en el que saltaron más chispas que en los últimos años y casi nos recordaban a los tiempos en los que Mourinho entrenaba al Real Madrid.

No había nada en juego, el campeón de Liga y de Copa era el Barça y el Madrid sólo espera a ganar el título de la Champions en la final de Kiev, pero entre expulsiones, jugadas polémicas, un arbitraje desastroso, una polémica del pasillo famoso que al final llevó a unos y a otros a estar picados con declaraciones aquí y allá durante toda la semana y un partido de fútbol que quedó casi en segundo plano y especialmente quedó en segundo plano, que era el último clásico de Iniesta.