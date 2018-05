Casillas: "El Madrid me lo ha dado todo pero no lo echo de menos"

El Oporto de Iker Casillas se hizo ayer líder de liga. Después de conseguir su sexto título y el vigesimoctavo para el club, Casillas pasó por El Larguero para comentar la victoria.

El portero recibió muy bien el título de liga. "La verdad es que cuando vas cumpliendo años influye mucho que consigas títulos, porque te da gasolina. Si llevas muchos años sin ganar tu cabeza se desespera. A mí me gustaría seguir un año más, yo me planteo ya las cosas a corto plazo y disfrutando del momento. El fútbol ha sido muy generoso conmigo", dijo.

Casillas también habló de opciones de futuro. "Me gustaría quedarme un año más. Estoy muy agradecido a toda la gente del club. Es un poco también yo, tienes que sentarte y pensar qué es lo que te apetece y luego decidir. Oporto tiene un lugar preferente y como estoy aquí no voy a estar en ningún sitio. Tampoco lo digo para meter presión a nadie", explicó.

A pesar de los buenos resultados de la temporada, a Casillas no ha sido titular indiscutible. "Cuando fui suplente apreté los dientes. Es seguir entrenando, estar con el equipo y poco más puedes hacer. Todo el mundo intenta esforzarse, pero somos 25 y todos no puede ser", dijo sobre las decisiones de Sérgio Conceição.

Casillas, todavía madridista

El portero no tuvo reparos en opinar sobre su ex club e incluso comentó su polémica salida. "Mi situación fue atípica, no quiero volver a ello. Con el tiempo se ve de una manera diferente, ya pasé página. Cuando tenga 40 o 50 años podré hablar tranquilamente, ahora no me apetece. También estoy feliz porque el equipo de toda mi vida sigue cosechando títulos", explicó.

Además, también opinó sobre el Clásico. "Fue un clásico que ni fu ni fa, solo se jugaban el prestigio". Respecto a si hubiese habido pasillo si él o Xavi continuasen en sus clubes, Casillas fue claro: "Es lo bueno, que como no estoy alli, no me enmarronáis con estos temas".

También habló sobre la final que disputará el Madrid contra el Liverpool. "Me gustaría ir a Kiev, pero no puedo", comentó. ""Espero que el madrid consigua su 13º Champions para seguir siendo el club que es, el mejor del mundo. Es increíble: el equipo que tienen descomunal. Es cierto que se lo han jugado todo a esa baza por la Liga y la Copa, pero han eliminado al PSG, a la Juve. Ahora solo falta poner la guinda al pastel".

Sobre su posible vuelta al Madrid, aunque no como jugador, el portero no cerró la puerta: "No lo sé, me lo voy a ir planteando. Estoy a punto de cumplir 37 y como es normal esto se va consumiendo".

"No echo de menos el Madrid, creo que son etapas en la vida que tienes que ir pasando. A mí el Madrid me ha dado todo, la oportunidad de conquistar grandes títulos e ir a mi selección. Agradecido eternamente al Madrid. Sigo siendo madridista y disfrutando con el Real Madrid. Cuando sales y ves que siguen ganando te da una envidia sana, pero también me alegro mucho por la gente que está ahí", explicó.

Muy dispuesto para volver a la Selección

El portero sólo tuvo palabras buenas para la Roja de Lopetegui. "La selección de Lopetegui es la favorita. Es cierto que luego salen partidos que se pueden torcer, pero no tengo ningún tipo de duda de que España va a pelear por el Mundial, yo creo que la vamos a ver en semifinales", explicó.

También aclaró que él todavía no se ve fuera de la Selección. "Yo no me he retirado de la Selección, pero el entrenador opta por otros compañeros y hay que respetarlo. Sigo soñando con volver y retirarme ahí: 'hasta aquí he llegado'. Siempre que me quiera llamar Lopetegui, yo estaré encantado", dijo.

Por último, plantó la posibilidad de una Supercopa protagoniaza por dos equipos de la misma ciudad, cosa nunca vista anteriormente. "Me gustaria que hubiese una Supercopa de Europa del Real Madrid y el Atlético de Madrid", concluyó.

Iker Casillas para un balón de Roben durante la final en Johanesburgo. / EFE