Iker Casillas opinó sobre la falta de pasillo durante el Barcelona - Real Madrid. El ex del Madrid fue bastante claro: "Cada uno tiene que respetar las decisiones que se toman".

"Fue un clásico que ni fu ni fa, solo se jugaban el prestigio", fue lo que dijo a priori. "Cada uno tiene que respetar las decisiones que se toman. Leí a Zidane, que no tenía que hacer pasillo, pues ya está. Yo que sé", dijo.

Luego, cuando Manu Carreño le preguntó qué diría ante los que afirman que con Iker Casillas o Xavi Hernández en los equipos sí se hubiese hecho pasillo, el portero fue claro: "¿Sí?, no tengo ni idea. Es lo bueno, que como no estoy allí, no me enmarronáis con estos temas".

Sobre si tendría pasillo en el próximo partido después de hacerse el Oporto líder de liga, Casillas no supo responder. "En Portugal no se hace, bueno, no sé si harán pasillo. Es la primera vez que me pasa desde que estoy aquí", concluyó.