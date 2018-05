Para Carmen Martínez Castro

Señora Secretaria de Estado de Comunicación, nada permanece inalterado cuando se difunde como noticia. Tampoco su reflexión -"entran ganas de hacerles un corte de mangas y decirles os jodéis"-, sobre los pensionistas que pitaban al presidente Rajoy en la puerta del ayuntamiento de Alicante. Se la susurraba a un compañero pero fue capturada por 12 tv. Cuando quiera que algo no se sepa, no lo piense; y advierta que el valor noticioso de algo se multiplica cuando alguien está intentando que no se publique.

