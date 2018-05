Enrique Rodríguez: "Esperemos que esto siente precedente, ayudar no es delito"

Escucha la entrevista completa a Enrique Rodríguez:

Enrique Rodríguez, uno de los tres bomberos sevillanos que fue acusado de tráfico de personas mientras realizaba labores humanitarias en Lesbos, ha pasado por los micrófonos del programa 'Hora 25' después de que este lunes él y sus tres compañeros hayan sido absueltos de todos los cargos de los que se les acusaba.

"Estamos dosificando las emociones y tranquilos. Nos hemos quitado un peso de encima. Han sido dos años esperando y trabajando este juicio. Durante la preparación ha habido dudas. No había motivos para la acusación y eso nos asustaba mucho. En estos días los nervios han sido intensos, pero todo ha salido bien", ha afirmado Enrique Rodríguez, que ha celebrado la decisión del juez y ha dicho esperar que siente un precedente importante.

"Que la ayuda humanitaria no se criminalice es importante. Llegas a un país, te pones en contacto con las autoridades y, aun así, te ves metido en estos problemas. Nuestro caso no es único y ahora una jueza ha dicho que no es delito. Esperemos que cree un precedente. Ayudar no es delito", ha aseverado.

Por último, cuestionado por si volverá a retomar las actividades humanitarias tras el juicio, Enrique Rodríguez ha reiterado la intención de seguir aportando "su granito de arena". "Anoche llegaron cinco embarcaciones, unas 200 personas más. El problema sigue y mientras el problema esté ahí nosotros volveremos a embarcar para poner nuestro granito de arena", ha sentenciado.

Enrique Rodríguez, Manuel Blanco y Julio Latorrre han sido absueltos de todos los cargos este lunes en Lesbos. Estos tres bomberos sevillanos habían sido acusados de tráfico de personas en cuando realizaban labores humanitarias con ProemAid. Los bomberos españoles han comparecido ante un tribunal de Lesbos durante varias horas junto a Mo Abassi y Salam Aldeem, los dos daneses que tripulaban la embarcación cuando fueron detenidos por los guardacostas griegos.

Los españoles se declararon inocentes de la acusación de tentativa de tráfico de personas, el delito del que se les acusaba y que remonta a enero de 2016, cuando se encontraban en la isla de Lesbos realizando tareas de rescate humanitario.