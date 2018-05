"Mi hija lucha contra el cáncer cobrando 16.600 euros anuales"

"Hoy, como siempre hago al despertar, he mirado las noticias del día, me ha sorprendido el requisito del gobierno Balear pidiendo catalán B2 para la contratación de un investigador; pero ese titular encierra otra noticia que pasa de puntillas y que nos cuesta ver, me refiero al salario anual de miseria que se le ofrece a un investigador y que a nadie sorprende", comienza Nicanor su relato. Su hija mayor está terminado el doctorado, "va para el cuarto año trabajando con tenacidad e ilusión en el CNIO contra el cáncer, esa es su pasión, lucha contra la maldición que directa o indirectamente nos visita a diario y que nos aterra". Para luchar contra él, "en España ofrecemos a nuestros investigadores poco más de 17000 euros anuales, mi hija cobra 16.600" asegura Nicanor que concluye con un mensaje a su hija: "este es el futuro que la España pos crisis te ofrece para tan ardua lucha, sin inmutarnos, sin sorprendernos. Pero tú no desfallezcas, tu sigue, siempre adelante".

