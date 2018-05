José María Íñigo nunca se dejó atrapar por la nostalgia

José María Iñigo falleció el pasado sábado a los 75 años. Con la muerte de esta leyenda muere también una época de la televisión. Iñigo era un periodista vocacional, estuvo trabajando hasta el último momento y siempre supo adaptarse a los nuevos tiempos.

Javier Ikaz y Jorge Díaz son los responsables de nuestra nostalgia, ellos están al frente de 'Yo fui a EGB'

La radio y la televisión son una fuente inagotable de recuerdos y qué mejor que hacer con nuestros invitados un repaso de aquellos años. Recordamos aquellos tiempos en los que José María Iñigo era uno de los grandes personajes de los medios de comunicación y donde si no veías 'Verano Azul' no eras nadie: "Lo bonito es recordar aquella época, pero sabiendo que estamos en 2018". Javier y Jorge sostienen que no hay que quedarse anclados en el pasado, sino tener una visión actual. Además, no creen que esa época fuera mejor o peor que la que vivimos: "Simplemente es lo que hemos vivido y lo recordamos con los pies muy en el presente".

La televisión de ahora es de usar y tirar, creada para un consumo mucho más rápido: "Que hubiese sólo un canal y medio hizo que las cosas durasen más y que nosotros seamos capaces de recordarlas durante más tiempo". En los años 80 se hizo una televisión con muchísima libertad que manifestaba la recién estrenada libertad cultural y artística. Esta libertad televisiva albergaba una programación que hoy en día no tendría sitio en ninguna parrilla.

Cuando a Iñigo le preguntaban sobre su época siempre decía que su época es ahora. Y como hacía el gran comunicador, también nosotros podemos recordar con cariño lo que hemos vivido sin que esto sea un lastre para seguir avanzando.