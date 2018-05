El Rayo quiere acercarse al ascenso directo en Granada

El Rayo puede dar un paso casi definitivo para volver a Primera por la via rápida. Tras la derrota del Sporting este fin de semana, sí los de Vallecas se llevan la victoria en Los Carmenes abrirán un hueco de cinco puntos con la tercera plaza a falta de doce en juego. En el Granada, debuta en el banquillo Miguel Ángel Portugal y los nazaríes no pueden permitirse ni un tropiezo más si quieren jugar un play off del que están ya a cinco puntos.

El Huesca sumó su cuarto triunfo consecutivo y se afíanza en puesto de ascenso directo. Los de Rubi ganaron al Córdoba (2-4) en un partido loco que tuvo diez minutos frenéticos. Los oscenses aprovecharon la derrota del Sporting en La Romareda ante el Real Zaragoza (2-1) y los de Baraja vieron cómo se acaba una racha de doce partidos sin perder. No caían los asturianos desde el derbi ante el Real Oviedo del pasado 4 de febrero. Mientras que el equipo maño se coloca cuarto por delante del Numancia, que perdió en Los Pajaritos con el Real Valladolid. Resultado que corta la racha soriana de cinco partidos sin perder y deja a los pucelanos a dos puntos de los play off.

La sexta plaza la tiene el Cádiz, que suma tres empates consecutivos y siete partidos sin ganar tras puntuar en Albacete (1-1). Les sigue el Real Oviedo, que volvió a ganar tras dos derrotas consecutivas, los de Anquela son séptimos tras su victoria ante el descendido Lorca (2-0). Osasuna sigue mejor fuera que en casa y ganó en Tarragona al Nástic (0-2), manteniendo vivas su aspiraciopnes de jugar play off, está a tres puntos.

Por abajo, no ganaron ni FC Barcelona B, ni Córdoba, ni Nàstic y sí puntuaron Almería, Alcorcón y Cultural. Madrileños y leoneses empataron entre ellos en el partidos del viernes (0-0) y los almeríenses sumaron un punto en Tenerife (0-0). Los filiales perdieron, el azulgrana en casa frente al Reus y el Sevilla Atlético en Lugo (1-0).