Cut Worms, si los Beatles fuesen indies

Diez canciones de pop, sencillas, sin grandes complicaciones y grabadas de modo tradicional. Esa es la carta de presentación de Cut Worms, la banda liderada por Max Clarke. Hollow ground es un disco añejo y humilde, sin grandes pretensiones, pero es un álbum que resulta hipnótico y amable y que es como ese amigo que hace tiempo que no ves pero con el que todo resulta cómodo, como si el tiempo no hubiera pasado.

Clarke no es un compositor arriesgado ni tiene una voz especialmente agradable, pero sus canciones ofrecen confort y calidez. Una combinación que no abunda y que hace que los 38 minutos del disco fluyan con esa atmósfera que tenían los álbumes de los Beatles, salvando todas las distancias, o los sonidos de las bandas americanas de los años cincuenta.

Hollow ground no es un disco imprescindible ni resulta innovador, pero el tipo de canciones que contiene no abundan. Si bien es cierto que sus canciones no demandan atención, la verdad es que su ritmo te acaba invadiendo y contagiando una extraña alegría melancólica.

Si los Beatles fuesen un grupo independiente que debutase este año sus canciones se parecerían a las de Clarke, que comparte con la eterna dupla de Liverpool la habilidad de contagiar optimismo, algo necesario ya vivas en 1962 o en 2018. Tras debutar el año pasado con un Alien Sunset, un EP de seis canciones, Cut Worms se presenta en sociedad con esta pequeña joya, un álbum que resulta un bonito descubrimiento.