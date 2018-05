El beso negro del juez

Fíjense que se ha armado revuelo por mi editorial de la semana pasada... No sé de leyes ni tengo mucha idea de códigos penales, de lo que creo que sé, al menos un poco, es de sexo. Al fin y al cabo aprendemos en estas citas de los domingos por la noche después del Larguero. Así hemos descubierto todo un mundo de sexualidades no convencionales donde nos saltamos las reglas de la compostura, donde follamos como nos da la gana, donde el código penal pone los límites aunque... Para qué engañarnos, esos límites suelen ser los límites de cualquiera.

Me acusan que no sé de leyes. Cierto. Pero quizás sí sepa lo que siente una mujer cuando abusan de ella, quién sabe si no sabré incluso lo que sufre aquella a la que violan... Pero no quería hablarles yo de sentimientos ni de dolor; el caso es que cuestioné a ese policía que había escrito en su cuenta de twiter que lo de La Manada era una orgía... Y dije que si ese juez pensaba que aquello eran muestras de excitación sexual, demostraba no tener mucha idea de lo que es el sexo consentido por muy salvaje que sea. Efectivamente, catedráticos de derecho con despacho en las redes sociales, el juez no menciona la palabra orgía. A cambio cuestiona que la víctima no escuchara que ellos querían follar, a pesar de no encontrarse junto a él. Y a pesar de intentar quitarle el brazo al primero que se lo pasó por encima, y a pesar de que los demás jueces consideraron que los gemidos no podían deberse a la excitación sexual...

Lo que me asombra es el poco conocimiento del juez para un "beso negro". Eso que consiste casi en libar el agujero negro que tiene tu amor en el culo. Según este juez, Prenda se lo hizo a ella y ella se lo hizo a él. A lo máximo que llegan sus compañeros es a describir cómo él abre las nalgas para metérselas a ella en la boca. ¿Consideran que aquí su señoría tiene la más remota idea de cómo se folla sin reglas? No seré yo quien presuponga que en la judicatura son convencionales en sus asuntos de cama... Lo que tengo clarísimo es que no tiene ni idea de cómo es una reunión de cinco hombres que tienen sexo con una mujer. Gang-Bang, señoría, se llama Gang-Bang y le invitamos a que se sume a #SexoEnLaSER donde aprendemos mucho de sexo. Tanto como para saber que una mujer agazapada, arrinconada y espantada nunca es una mujer feliz. Creo en el estado de derecho. En quien no creo es en los jueces que consideran cómo debe sentirse y comportarse una mujer que está siendo violada.

¿Hablamos de sus orgías, señoría?