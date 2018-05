Iniesta se va a Japón pero no del Barça

Sabíamos que Iniesta se iba del Barça pero no sabíamos a dónde. Anoche contamos cuál será su destino, el acuerdo es total y absoluto y será oficial en los próximos días y finalmente no será China, si no Japón, el Vissel Kobe.

Un club que le ha hecho la misma oferta económica que tenía del fútbol chino, cerca de 25 millones de euros limpios por temporada y tres años de contrato y además, al igual que también le decían en China, asumirán toda la producción de vino de la bodega de su familia.

Y como colofón y para demostrar que Iniesta se va del Barça pero no del todo y que hay un pequeño hilo que va a seguir uniendo, aunque a miles de kilómetros, al Barça con Iniesta, con el que ha sido el club de su vida desde hace 22 años, allí el Fútbol Club Barcelona, que también ha tenido su papel y su peso importante en las negociaciones, aconsejándole a Iniesta que eligiera esta opción, montarán una especie de pequeña Masía donde Iniesta será el gran abanderado, impartiendo clases de fútbol a los niños japoneses y donde trabajarán técnicos del club.

Iniesta se va del Barça, se va Japón, pero no se va del todo.