Cuando Garrido mandó atacar al Gobierno

Una de las desventajas que tiene ser de Ciudadanos en Madrid es que no pegas ojo por las noches deseando que tu máximo rival no tenga ningún escándalo político. En realidad, es peor que eso: no pegas ojo pensando que en los últimos veinte años tu máximo rival no haya cometido ningún error. Esto ocurre en partidos como en el PP y en comunidades como Madrid: cuando la corrupción es sistémica, hay más posibilidades de que los escándalos lleguen desde el pasado que en el futuro. Por eso el trabajo político de Ciudadanos es el mismo que el de Sanitas en el Real Madrid: comprobar si el candidato tiene secuelas de lesiones anteriores y dar el visto bueno para que los presenten.

Ocurre que a veces donde no aparenta haber corrupción sí hay miseria. No sé si recuerdas una manifestación en enero de 2005 por la “memoria, dignidad y justicia con las víctimas del terrorismo”. Estaba el ambiente caldeado contra Zapatero. Y en Madrid, Angel Garrido, hoy presidente de la Comunidad y entonces concejal, mandó una carta a la militancia pidiendo expresamente que se atacase con lemas y cánticos al Gobierno del PSOE. La manifestación acabó como el rosario de la aurora: a Bono le pegaron con un palo en la cabeza y a los pocos socialistas de renombre que asistieron les llamaron “asesinos” y “defensores de maricones”. El día después Garrido dijo que Bono había fingido la agresión, que el delegado del Gobierno y el ministro de Interior, José Antonio Alonso, eran “neofascistas”, y que este ultimo acabaría dimitiendo o en la cárcel. Cómo sería aquello de salvaje que el PP dijo que sus declaraciones eran inadmisibles y una locura.