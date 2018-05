"No quiero marcharme como muchos vecinos. Sin vecinos no hay barrios"

Mónica nos habla "de un asunto que afecta a muchos habitantes de mi ciudad, que es Valencia, y a la mayoría de los vecinos de mi barrio, Ruzafa. Se trata de la contaminación acústica y otros problemas que genera la saturación hostelera y el ocio nocturno masivo", relata. Mónica vive en una calle de apenas 22 números, "con ocho bares y restaurantes, todos con terraza, con una media de ocho mesas cada una, además de un disco-pub que cierra a altas horas de la madrugada". Los problemas derivados son muchos, dice, "no poder conciliar el sueño, desesperarse por el agotamiento, la rabia y la indefensión, la privación del espacio público ocupado por las terrazas, de la suciedad de las calles, no poder pasar con una silla de ruedas o un carrito de bebé por algunos sitios al no quedar espacio. También sufrimos problemas de ruido añadido, además de la subida de los precios de alquiler, por la proliferación de apartamentos turísticos", nos cuenta.

Los vecinos presentaron una queja ante el Síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo valenciano, "y nos dio la razón, instando al ayuntamiento a que tomara medidas en nuestra calle para reducir los problemas del ruido. Dos años después de la respuesta del síndic todavía no se ha hecho nada". Ella reinvindica su barrio. "Mis abuelos ya vivían en Ruzafa. Mi madre nació en la casa en que vivo y ahora tengo una hija de un año. Quiero que crezca también en este barrio en el que me siento tan arraigada y que siempre ha sido mi casa. No queremos marcharnos como han tenido que hacer muchos vecinos. Sin vecinos no hay barrios"