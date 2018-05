El ‘First Dates’ de los libros

"Incultos, irresponsables, hedonistas, egocéntricos...", estos son sólo algunos de los calificativos con los que muchos se refieren a los adolescentes actuales. El éxito de iniciativas como First Literary Dates demuestran todo lo contario. Su creadora, la profesora de Lengua y Literatura Castellana del Instituto Manuel Vázquez Montalbán, de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), Rosalía Delgado, se ha asomado este martes a 'La Ventana' para contarnos en qué consiste.

"Viendo el programa First Dates me llamó la atención lo sencillo que es el formato y la diversidad que presenta", comenzaba explicando Rosalía. "También me llamó la atención que las parejas quedaban para hablar y conocerse, pero nadie hablaba de libros". A partir de ahí, surgió la idea: "Pensé: ¿Y si probamos algo parecido con los alumnos? Organizar unas citas a ciegas entre lectores de la ESO, pero en vez de para encontrar pareja, para comentar libros que hubieran leído".

Tras el éxito de la primera edición, este año se ha organizado la segunda. Y, todo, corre a cargo de los alumnos más mayores: "Los alumnos de bachillerato son los responsables de todo el proyecto. Ellos lo organizan todo". Para ellos, para los alumnos de bachillerato, la iniciativa tiene carácter obligatorio, pero, sin embargo, "los de la ESO se pueden apuntar voluntariamente".

La actividad sirve para potenciar la lectura, sí, pero también para que los adolescentes entablen nuevas relaciones: "Cada uno tendrá sus motivaciones y todas son legítimas, pero sí que puedo decir que se han fraguado amistades", ha reconocido Delgado. Y ha añadido: "Aunque leen durante mucho tiempo y hacen un seguimiento de las lecturas y de los lectores, no tienen la sensación de estar ante una actividad académica".

Cartas de ida y vuelta

Pero First Literary Dates no es la única forma curiosa de educar que tienen en este instituto barcelonés. Desde hace casi una década también está implantado allí el programa Cartas de ida y vuelta, que, como ha explicado la profesora, consiste en el intercambio de cartas postales entre alumnos de 1º de la ESO.

"A lo largo del año se escriben cuatro cartas con otros alumnos de su mismo curso de un instituto de Madrid y al final de curso venimos a la capital para conocer el centro y a los alumnos. Después ellos nos devuelven la visita a Barcelona", nos ha contado Rosalía. "Acostumbrados a la inmediatez de las redes sociales, descubren algo apasionante".