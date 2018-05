Kamasi Washington, el primer gran genio de la música del siglo XXI

Tras años poniendo su saxo al servicio de todo aquel que lo requiriese, Kamasi Washington (1981) pidió hora en el estudio. Se rodeó de todos sus amigos, todos afroamericanos californianos, la mayoría hijos de músicos, y entró al estudio sin muchas pretensiones para ver qué salía de allí. El resultado fueron horas de música salvaje, sin normas ni pautas, un viaje caótico que carecía de sentido y que era prácticamente impublicable. Una noche, Kamasi tuvo un sueño, un sueño épico y revelador que puso en orden ese caos. Cuando despertó, el saxofonista escuchó de nuevo aquellas grabaciones y de pronto vio que todo cuadraba de un modo extraño, pero cuadraba.

En 2015, el músico californiano publicó The Epic, un disco triple de tres horas cuyo título define a la perfección el contenido. Aquel disco supuso un punto de inflexión en la historia de Washington, un álbum inmenso y maravilloso lleno de fuerza, de imaginación y de experimentación. Un trabajo que sintetiza la historia del jazz empujándolo al futuro. Con una veintena de músicos tocando a la vez y a todo trapo, las canciones de The Epic te elevan a una nueva dimensión, te estresan y relajan de una canción a otra, te llevan de viaje y te invitan a una aventura en la que bien puedes ser el héroe o el villano. Escuchar estas tres horas del tirón suponen una experiencia musical única y reveladora como pocas.

La historia de Washington comienza en un barrio humilde de Los Ángeles, hijo de músicos y profesores, el joven Kamasi, como muchos otros chavales, quedó prendado del mundillo de los gánsteres de barrio. Ser pandillero apuntaba a profesión para Washington, pero la historia de Malcolm X se cruzó en su camino y desvió la ruta. Luego llegó la música y la idea de ser el más malo de una esquina por la que nadie quiere pasar fue perdiendo peso.

En 1999 comenzó sus estudios en UCLA y ese mismo verano se fue de gira con Snoop Dogg, su primer contacto con la carretera de la mano de uno de los raperos más salvajes. La experiencia con Dogg fue enriquecedora y enseñó un camino a Washington, un camino que seguiría años más tarde trabajando con Ryan Adams, Lauryn Hill, Kendrix Lamar o Flying Lotus. Todas esas colaboraciones ayudaron a que Kamasi eliminase las barreras entre géneros y viese el jazz y la música en general desde una perspectiva diferente y más amplia.

Entre 2005 y 2008, el músico autoeditó sus primeras grabaciones, tres discos difíciles de conseguir y altamente apreciados por coleccionistas. Luego se incorporó a la orquesta de Gerald Wilson, su profesor en UCLA y compositor de éxitos para Duke Ellington o Ella Fitzgerald.

Así fue enlazando trabajos y colaboraciones hasta aquella tarde en la que juntó a todos sus amigos y entró al estudio para grabar su épico sueño musical, un trabajo que lo llevó a aparecer en decenas de listas de lo mejor de aquel año. El elogio mundial fue unánime desde todo tipo de cabeceras. El New York Times llegó a llamarlo prodigio ("el músico más importante en décadas") y Pitchfork tuvo a bien bautizarlo como el "embajador del jazz del siglo XXI". Elogios más que merecidos para un disco que bien puede ser considerado el Kind of blue (Miles Davis) de esta generación.

En 2017, Washington regresó con The Harmony of Difference, un EP más humilde y mucho más breve que mantenía la fuerza de su anterior trabajo y que quizá sea un disco más accesible para aproximarse a su obra por primera vez. Un EP que calmó las ansias por su música y que dio al músico tiempo para preparar su próxima aventura que verá la luz este verano. Washington publicará en junio Heaven and Earth, un álbum doble con un disco dedicado a la tierra y otro al cielo, al mundo real y al mundo de los sueños. Un nuevo viaje sensorial y espiritual con el que el músico intentará agrandar su leyenda, esa leyenda que lo señala como uno de los más grandes creadores de este siglo.