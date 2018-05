Hoy, eutanasia

Vistazo rápido a la actualidad: Trump e Irán, locura tras locura, Ciudadanos marcha como un tiro, dicen las encuestas, Cristina Cifuentes se va del todo, adiós, adiós, los Gürteles siguen con sus miserias, y en Cataluña habrá que esperar algunos días para que esta operación de propaganda de Puigdemont fenezca por sí sola para evitar nuevas elecciones.

Pero como no está de más que alguna vez alcemos la mirada, hoy podíamos recalar, por ejemplo, en la despenalización de la eutanasia, aprobados ayer en el Congreso los primeros pasos –solo eso- para que este duro asunto salga de las catacumbas y se pueda debatir a cielo abierto. El PP más rancio ha dicho que no, y el más pimpollo Ciudadanos se ha abstenido, que ellos prefieren leyes de muerte digna para luego no tener que aplicarlas con subterfugios variados, como hemos visto tantas y tantas veces.

Claro que la eutanasia exige una legislación muy concienzuda, pero Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza ya ofrecen abundante literatura jurídica y por supuesto la experiencia de muchos años de práctica. En los dos primeros países se ejerce desde 2002, y en Holanda decidieron morir así más de 5.000 personas en el último año. A lo bruto: ¿podrá este Ojo morirse cómo y cuándo le dé la gana? ¿Prefieren el PP y Ciudadanos que se corte las venas o se tire desde un puente?