Alejandra Martínez: "Cuando te ha servido para manipular, la inercia es creer que RTVE es tuya"

El último capítulo de supuesta censura informativa, la dimisión de Arantxa Torres, editora del informativo territorial de TVE en Valencia, tras recibir la prohibición explícita de emitir el vídeo en el que la Secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, comentaba sobre un grupo de pensionistas que abucheaban a Rajoy que “dan ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles ‘os jodéis’”, ha reavivado las protestas que, desde hace semanas, mantienen los trabajadores de RTVE ante el bloqueo del PP a la renovación de su cúpula directiva. Este episodio no es, ni mucho menos, un hecho aislado, según ha relatado en Hoy por Hoy Alejandra Martínez, del Consejo de Informativos de RNE. “A Arantxa le ha costado el puesto por su dignidad. Ha dicho ‘por aquí no voy a pasar’, lo que hemos dicho muchos estos últimos años. La manipulación no es nueva, la falta de pluralidad no es nueva, el doble rasero no es nuevo”, ha lamentado Martínez, que ha situado el inicio de estos problemas en el sistema de elección de la cúpula del ente público que ahora el PP se resiste a cambiar, a pesar del acuerdo de todos los grupos políticos. “Hace un año que esta ley se empieza a tramitar, y el propio PP vota a favor. Pese a ese paso que nos da esperanzas, todo se empieza a bloquear. Hace unas semanas se constata que una renovación más o menos inmediata para nombrar una dirección decente se bloquea y ya no va a llegar antes del verano, con tiempo para preparar unas buenas programaciones”. Un bloqueo que, para la periodista, ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha logrado la reacción de “consejos, sindicatos, mujeres, porque no podemos más” con el clima de “asfixia” que, según ella, se vive en las redacciones de RTVE. “Han dejado de sonar los teléfonos, no hay tensión, no hay gritos de discutir enfoques. No es tanto la manipulación, que por supuesto que la hay, sino que necesitamos potencia, tensión, a alguien que nos coloque donde merecen los ciudadanos”.

La portavoz del Consejo de Informativos de RNE ha destacado la unanimidad política que ha conseguido el acuerdo para cambiar el sistema de renovación de la cúpula, “todos han cedido un poco hasta llegar a un acuerdo muy potente porque recoge sensibilidades de todo tipo”, y ha puesto como ejemplo el apoyo que ha logrado de un grupo tan próximo al PP como UPN, “un socio habitual del gobierno nos dijo: no digáis que el PP tiene 137 diputados. En esto tiene 135”. Para Alejandra Martínez, el cambio de actitud del PP tiene que ver con la “inercia de creer que RTVE es tuya, se resisten a soltarla”, pero ha confiado en que el partido del gobierno “va a acabar sumándose, empiezan a ver claro que no tiene sentido y poco a poco les estamos haciendo entender que RTVE es de los ciudadanos”. Por eso mismo, ha destacado para terminar, “nuestro éxito, el de los trabajadores y trabajadoras de RTVE, será el éxito de todos los ciudadanos”.