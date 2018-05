Los platos rotos de Trump

Donald Trump actúa como un irresponsable pero el resto de líderes mundiales no tiene la obligación de seguirle, por más que en el mundo globalizado ninguna decisión sea inocua y por más que Estados Unidos sea todavía la primera potencia del planeta. La decisión del presidente estadounidense de romper de forma unilateral del acuerdo de no proliferación de armas nucleares con Irán hace al mundo más inseguro hoy que ayer y ha hecho subir ya el precio del petróleo diez dólares en el último mes anticipando la decisión que finalmente tomó anoche. De nada sirve que los inspectores de la ONU hayan certificado que Irán no está desarrollando una bomba nuclear. ¿Qué más da la verdad? ¿Qué más le da a Trump la verdad, la realidad? Él cumple su promesa, borra el legado de Obama, complace en el corto plazo a sus votantes y convierte la palabra aliado en papel mojado. De nada ha servido el peregrinaje de los últimos meses de Merkel y Macron que fueron a Washington para intentar convencerlo. Ya vemos lo que le importa a Trump la sacrosanta alianza atlántica.

Ahora hay que esperar que el resto de los actores del acuerdo se mantengan firmes en lo que ya han dicho esta noche, y que traten de evitar daños mayores. Europa, Reino Unido, China, Rusia y el propio Irán tienen en su mano seguir la escalada armamentística que propicia Trump con el apoyo de Israel y Arabia Saudí o aguantar el tirón y pensar que le quedan solo dos años en la Casa Blanca. Aunque cada país tiene sus propios halcones dentro y particularmente Irán tendrá que contener a los suyos. Sin descartar algún accidente en el camino.

Abandonó el acuerdo climático de París, ha roto pactos comerciales y ahora añade tensión a una zona tan complicada como Oriente Próximo. Nunca cuatro años se nos habían hecho tan largos.