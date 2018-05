Ada Colau: "Necesitamos un alquiler estable y que no te echen sin causa justificada"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se reúne con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para abordar el alquiler de la vivienda en nuestro país. La subida de precios está provocando un aumento del número de desahucios y dificultades para acceder a un inmueble. Colau es partidaria de establecer un índice de referencia como existe en otras ciudades europeas. "Cuando se rebase ese límite y el precio se convierta en abusivo, puede haber algún tipo de intervención por parte de la administración", explica.

#DÓNDEVIVIR ¿Por qué me suben tanto el alquiler? Causas, mitos y trampas

Colau defiende también aumentar al menos a un mínimo de cinco años la duración de alquiler. "Necesitamos aumentar la estabilidad del alquiler, que no te puedan echar sin causa justificada, ¿qué proyecto de vida se puede hacer si no te renuevan o pueden subirte el precio lo que quieran? Todos entendemos que haya una subida razonable. Si tiene una familia o personas a tu cargo, el alquiler actual te da cero estabilidad", afirma.

La alcaldesa de Barcelona recuerda que estamos asistiendo a subidas del alquiler de 20 y 30% en el centro de las ciudades mientras los salarios no suben y la precariedad se cronifica. "El problema del alquiler no es solo un problema de las clases más vulnerables, si no también de las clases medias. Tiene un impacto económico y es un problema que afecta al modelo de ciudad".