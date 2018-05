"Tuve que dejar la escuela con 12 años. Y ahora he retomado las clases"

Julia es alumna de Carmen, maestra jubilada que intervino en el Diario contándonos cómo da clases a mujeres que no aprendieron nada en la Escuela del Franquismo. Julia tuvo que dejar la escuela, "porque así le llamábamos, no colegio", cuando tenía 12 años. "A las mujeres nos metían entonces en clase de costura, yo me revelaba porque quería estudiar, pero no servía de nada", describe. Salió de la escuela sabiendo sumar y restar, "ni multiplicar, ni dividir". Y así ha permanecido durante años, hasta que Carmen llegó a su vida. "Ahora hacemos cálculos, dictados, leemos. Es como un taller de aprendizaje, nos está abriendo a todo. Si a mí me pillase ahora con 20 años, me hubiera comido el mundo", asegura.

