“Los problemas con los operadores de telefonía sigue aumentando”

Susana Arizcun, directora adjunta de Irache, la asociación de consumidores de Navarra, explicó en SER Consumidor la medida que va tomar el Gobierno de prohibir a las operadoras de telefonía hacer llamadas de telemarketing desde teléfonos móviles, que tanta confusión genera en los consumidores: “¿Qué están haciendo este tipo de empresas de telemarketing? Pues utilizar un móvil en vez de un fijo para que lo cojamos. Y siempre insistimos en lo mismo como asociación de consumidores: (…) que haya un fichero en el que el ciudadano pueda apuntarse y, en ese fichero, pueda decir que no quiere recibir este tipo de llamadas. Es la manera de que al consumidor se le deje en paz. Porque al final, el consumidor te lo dice: si quiero contratar lo que sea a una empresa determinada, ya lo haré yo. Pero que me dejen descansar en mi horario normal”.

En un estudio que Irache ha realizado recientemente, se percibe que “ha aumentado en 9 puntos el porcentaje de personas que tienen problemas con su compañía de teléfono”. Según Arizcun, “ha pasado del 24% al 33%, lo que quiere decir que el tema de la telefonía no está nada bien. El ciudadano cada vez más protesta y reclama. En la encuesta, sobre todo son las personas de 30 a 35 años las que dicen que han tenido más problemas respecto a la telefonía. Creemos que estas cosas tienen que cambiar porque la legislación, aunque ampare a veces al consumidor, muchas veces como los acuerdos los hacemos verbales y se admite mucho lo verbal, luego vienen problemas añadidos derivados de ellos”.

Jesús Soria, director de SER Consumidor, repasó con Susana Arizcun algunos de los puntos más conflictivos de los usuarios con los operadores y cómo tratan de engañarnos:

- “Facturas más caras: damos de alta un servicio por un precio determinado estipulado y al mes siguiente te comunica la compañía por escrito que ese paquete va a costar 4 o 5 euros más. Eso sí, le va a dar más prestaciones, pero el ciudadano dice: “Si yo no quiero eso. Si yo he contratado por 40, que es lo que me interesaba a mí y a un precio determinado”. Quiere cambiar de compañía, y nos encontramos con que la nueva compañía hace exactamente lo mismo”.

- Pagos a terceros: según ese mismo estudio, el 25% de los usuarios han pagado por servicios que no han contratado. Arizcun lo contaba así: “SMS Premium, concursos, tarot, juegos eróticos. Te encuentras en la factura una serie de conceptos, de importes de más o menos 20, 30 o incluso en un caso de hasta 1000 euros derivado de este tipo de pagos a terceros. La ley dice que son servicios de tarificación adicional, lo cual quiere decir que para poder realmente darnos de alta en este tipo de servicio tienen que demostrar que nos lo han comunicado al usuario, mediante una grabación o mediante una carta, algo que lo refleje. Si no lo hacen, realmente no tenemos por qué pagarlo”.

- Portabilidades: “Cada vez que demos de baja una compañía y que cambiemos de una a otra, animaría al consumidor que solicite del anterior un justificante que demuestre esa baja”, dijo Arizcun. “Si no lo hace así, por lo menos que por parte del consumidor quede constancia por escrito de que se ha dado de baja de la antigua compañía, que no quiere servicios con ellos, ya que nos encontramos que el ciudadano hace la portabilidad, y aun así la antigua compañía le intenta cobrar meses y meses unas facturas de un consumo que no está realizando”.