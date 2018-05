Eli Paperboy Reed, volver al punto de partida

En 2008, en pleno ‘boom’ soulero tras el éxito de Amy Winehouse, Eli Paperboy Reed presentó Roll with you, su segundo álbum de estudio. Aquel disco resulto una bomba, un cóctel perfecto que combinaba pasión, energía y fuerza. Con aquella entrega, Reed se convirtió en un fenómeno que, aprovechando el rebufo de la cantante inglesa, apuntaba a lo más alto.

La segunda entrega del músico de Boston presentaba a un artista poderoso, intenso y con un carisma fuera de lo habitual. Ingredientes que se confirmaron en sus apabullantes directos por España. En plena ola del soul, Reed tenía todo para representar la nueva corriente, ese sonido retro y fresco que volvía a la primera línea. Pero algo salió mal y Reed no se convirtió en el Winehouse masculino.

Tras su explosión, Reed fichó por Capitol Records, donde editó Come and get it en 2010, y más tarde por Warner, allí publicó Nights like this en 2014. Pero ninguno de esos discos estuvieron a la altura ni de Roll with you ni de las expectativas que había despertado el chico de los periódicos. Reed seguía siendo un torbellino sobre las tablas y un tipo interesante, pero su éxito se diluyó de forma misteriosa.

Reed tuvo que aceptar que su viaje por las grandes ligas no había resultado tal y cómo esperaba. Ante esa decepción, el músico tomó una sabía decisión, volver a los orígenes. En 2016 ficho por Yep Roc, un sello independiente, y tomó aire. Un aire que vino bien al músico que este año volvió al pasado para recuperar las canciones de Roll with you. Lo ha hecho de la mejor forma posible, acompañado de la High and Migthy Brass Band, un colectivo con el que el músico había estado actuando y junto al que encontró una nueva dimensión para su música.

En As I live and breathe, su nueva entrega en directo, Reed vuelve a sus viejas composiciones para tomar fuerza, también se atreve con una versión de Beyoncé. El viaje al pasado ha sentado bien al cantante, que vuelve a apuntar en la dirección adecuada. Ha recuperado la fuerza, el pulso y las sensaciones, y ahora regresa a la carretera con la sonrisa por bandera. El impulso ha recolocado al músico, que ahora tiene como reto volver a encontrar esa fuerza en nuevas composiciones, pero volver a escuchar esa rabia soulera de Reed es una buena noticia para los que un día se deslumbraron con sus canciones.