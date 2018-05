Después del enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por la disponibilidad del club azulgrana de pagar la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann, el club rojiblanco ha comunicado que tomará acciones legales si, finalmente, el fichaje se lleva a cabo en el futuro.

Sin embargo, Juan de Dios Crespo -abogado deportivo- comentó en El Larguero que, en caso de que el fichaje se realice, "No creo que prosperase una denuncia del Atlético al Barcelona por Griezmann. La FIFA se ocupa de transferencias nacionales y no internacionales. Cualquier denuncia sería archivada. No existe en España ninguna limitación al respecto, solo en la FIFA".

Clubes sancionados por contactar con jugadores

En caso de que el FC Barcelona se hubiese puesto en contacto con el jugador francés con contrato en vigor, no sería la primera vez que un club opta por la opción rápida.

En el caso de Philippe Mexes, el Auxerre denunció a la Roma en 2004 por fichar al jugador con todavía contrato en vigor. La FIFA sancionó al club italiano con la prohibición de fichar durante dos ventanas. Además le impuso al jugador seis semanas de suspensión. Pero luego el TAS le anuló esa sanción a Mexés.

Un año después, la FIFA obligó a la Roma a pagarle 8 millones de euros al Auxerre El TAS de nuevo entró de oficio y le rebajó la sanción a una ventana, pero tuvo que pagarle otros 7 millones al club francés.

Otro caso fue el del Nantes, cuando en 2012 fue sancionado por la FIFA con la prohibición de fichar en los siguientes dos mercados de fichajes. El equipo francés quería fichar a Ismael Bangoura, quien tenía contrato con el Al Nasr. Entre el club francés y el jugador tuvieron que abonar una “compensación por incumplimiento de contrato” de 4,5 millones de euros.

Casos anteriores del Barcelona

Por otro lado, el Barcelona cuenta con dos denuncias que no han llegado a tener sanción. La primera fue respecto al jugador Lucas Lima. El Santos acudió a la FIFA en junio del año pasado para denunciar un supuesto "acoso" del Barcelona. El equipo brasileño acusaba al conjunto azulgrana de negociar un contrato antes del plazo permitido. En la pasada Navidad, Lucas Lima acabó fichando por el Palmeiras.

El otro caso: el fichaje de Arthur. El Gremio denunció en diciembre al Barcelona ante la FIFA por el fichaje del jugador. El club brasileño alegaba la fotografía que se publicó en redes sociales del jugador con la camiseta del Barcelona y otra en la que aparecía con Robert Fernández.

Otras amenazas y denuncias

En la Liga, el Valladolid estudió denunciar al Atlético por tentar a Patrick Ebert cuando fue pillado comiendo en un restaurante con Caminero cuando era director deportivo colchonero.

Por otra parte, el Olympique de Lyon amenazó al Real Madrid por conversar con Mamadú Diarrá en 2006. Fernando Martín y Emilio Butragueño fueron los autores de las llamadas pero, finalmente, acabó en el equipo blanco.

Respecto al caso más reciente: el Mónaco amenazó con denunciar a cualquier club que intentara fichar a Mbappé la pasada temporada.